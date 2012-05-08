Наталия Розинская разбила свою машину в ДТП

Телеведущая Наталья Розинская снова отличилась, и снова в ДТП. Просто на парковке телецентра ненавистница гаишников и любительница крепко выругаться Розинская - на своем белом "Лексусе" протаранила стоящий рядом "Фольксваген", и скрылась с места происшествия, сообщает ТСН-Особливе. Повреждений "немец" пострадал меньше, чем машина Розинской. Ее передний бампер треснул и едва держится. Еще несколько царапин украшают крыло "Лексуса". Его владелица оставила на парковке - и исчезла. Напомним, Розинская утверждает, что 2 мая в центре Киева на ул. Саксаганского, 29, ее избили, угрожая пистолетами, пятеро гаишников. Из-за инцидента с представителями ГАИ на ведущую составили четыре протокола за административные нарушения. По словам правоохранителей, Розинская остановилась в месте, где остановка была запрещена. Из-за инцидента с милиционерами пышногрудую блондинку отстранили от работы на Первом национальном канале. Руководство компании уверяет, что об увольнении речь не идет - отдохнуть Розинской предложили лишь на период расследования.