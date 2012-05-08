Президент Франции любит ходить по магазинам

Избранный Президент Франции Франсуа Олланд не хотел бы переезжать в Елисейский дворец после получения полномочий 15 мая, поскольку гораздо свободнее чувствует себя в своей парижской квартире. Отобедав в ресторане, расположенном неподалеку от его квартиры в 15-м округе Парижа в квартале Богренель, Олланд пообщался с соседями по кварталу и журналистами. Он повторил, что будет стараться быть "нормальным, обычным Президентом" - образ, на котором он настаивал во время избирательной кампании. "Для меня лучше быть здесь, я уже пять лет живу в этом районе, у меня сложились здесь свои привычки, походы в ресторан, булочную, бакалею", - сказал Олланд. Он отметил, что незнаком с условиями жизни в Елисейском дворце. "Здесь (в 15-м округе) я дома, как и в Тюле в департаменте Коррез. Всегда лучше жить нормальной жизнью. Конечно, существуют нормы безопасности, но я хотел бы оставаться свободным настолько, насколько возможно", - заявил Олланд, пожав руки соседям по району. Один из горожан остановил избранного Президента возле двери его автомобиля, Олланд пообщался с соседом и долго пожимал ему руку. В день выборов Олланд показал журналистам, что он свой среди своих в городе Тюль. "Здравствуйте мсье Олланд! Я тетя Моник", - приветствовала старушка кандидата в президенты. "Да-да, конечно, здравствуйте, как Вы поживаете?", - ответил Олланд, целуя пожилую даму в щеку. "Я кузина Режин!", - напомнила другая старушка. "Режин, хорошо", - сказал без пяти минут Президент Франции. Олланд любит сам делать покупки, при этом отдавая предпочтение небольшим частным магазинам. По выходным он часто прогуливался по продуктовому фермерскому рынку в Тюле или в Париже в компании своей спутницы Валери Триервейлер и незадолго до своего избрания в одном из интервью посетовал, что в случае победы на выборах он будет этой возможности лишен. Олланд одержал победу (51,5%) во втором туре президентских выборов, обойдя действующего Президента Николя Саркози (48%). Его инаугурация планируется на 15 мая.