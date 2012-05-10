Шварценеггер займется борьбой с наркокартелями

Арнольд Шварценеггер сыграет главную роль в триллере "Десять", который собирается снимать для студии Open Road Films режиссер Дэвид Эйер. Сюжет строится вокруг элитного подразделения агентства по борьбе с распространением наркотиков, которому поручаются самые сложные операции. Однажды группа берет штурмом штаб-квартиру одного из картелей и обнаруживает там миллионы долларов. Типичная спецоперация оказывается заранее спланированным ограблением. После ликвидации всех свидетелей и благополучной транспортировке наличности участники группы абсолютно уверены в своей безопасности. Пока кто-то не начинает убивать их одного за другим. Напомним, что ранее Дэвид Эйер снял фильм "Патруль", который выйдет в прокат в сентябре 2012 года. В активе вернувшегося в кинематограф Шварценеггера уже несколько проектов.