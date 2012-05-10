Брэд Питт будет рекламировать любимые духи Мэрилин Монро

Голливудский актер Брэд Питт примет участие в рекламной кампании легендарного женского аромата Chanel No.5. Фотосессия и съемки рекламного видеоролика состоятся уже на этой неделе. Питт станет первым мужчиной, которому доверили представлять этот аромат. Результат этой работы можно будет увидеть в конце этого года. О сумме гонорара Брэда не сообщается. Известно лишь то, что она будет семизначной. Напомним, легендарный аромат Chanel No. 5 был создан в 1921 году парфюмером Эрнестом Бо по просьбе Коко Шанель. Легенда гласит о том, что госпожа Шанель попросила парфюмера создать аромат, «который пахнет Женщиной». Изначально Chanel No. 5 представляла сама Шанель, затем у равное время духи рекламировали актрисы Катрин Денев, Кароль Буке, Николь Кидман, Одри Тоту. В середине 50-х в ходе интервью с Мэрилин Монро журналист поинтересовался у знаменитой блондинки, что на ней надето, когда она идет спать. Мэрилин ответила: «Несколько капель Chanel No. 5».