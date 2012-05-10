Ксению Собчак задержали омоновцы

Одна из самых популярных телезвезд Ксения Собчак оказалась в полиции. Ведущую вместе с ее друзьями задержали в центре Москвы вечером 8 мая и доставили в ОВД Восточное Дегунино. Во вторник вечером самая скандальная и высокооплачиваемая телеведущая российского ТВ Ксения Собчак вместе со своими друзьями, среди которых был и Алексей Навальный, оказалась в отделении полиции: стражи правопорядка задержали ее и всю компанию на Пушкинской площади во время простой прогулки (по крайней мере, так заявляет сама Собчак). "Нас в автозаке человек десять, - несмотря на задержание строчит Ксения в своем Твиттере. - Я приехала с Пономаревым после съемки. Просто гуляли по улице. Я честно говоря не думала, что это так может быть. Я ведь за мирный протест. Пи..дец!". Спустя какое-то время Собчак сняла даже видео о своем нахождении в автозаке. - А за что меня задержали? - пыталась узнать у стоящих около решетки полицейских теледива. - Мне может кто-нибудь объяснить? Правда, получить ответ ведущей так и не удалось, и Ксения продолжала описывать ситуацию в Твиттере, где ее читает около 410 000 человек. "Зашел омоновец и спросил, нет ли тут Романа Валобуева (известный кинокритик - прим.ред.), его нет, - продолжает Собчак комментировать развитие событий в своем микроблоге. - Короче, все мои друзья где-то рядом. Вообще-то у меня есть удостоверение журналиста. Но они, как и Соловьев, видимо, считают меня лжежурналистом".