Звезды поддержали слова Барака Обамы о легализации однополых браков

Президент США Барак Обама открыло высказался о своей поддержке представителей секс-меньшинств - об этом первым нам сообщил блогер karambol. Звезды шоу-бизнеса с радостью восприняли данную новость. В эфире телешоу Good Morning America нынешний президент США Барак Обама заявил, что поддерживает однополые браки: Я всегда был уверен, что ко всем гражданам США, независимо от сексуальной ориентации, должно быть одинаковое отношение. Я пришел к выводу, что геи и лесбиянки должны иметь право официально вступать в брак. Звезды шоу-бизнеса тут же с радостью откликнулись на заявление Обамы. Известная телеведущая Эллен Дедженерис написала в своем твиттере: Спасибо, Барак Обама, за Ваши смелые и красивые слова. Я потрясена! Звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Нил Патрик Харрис, также, как и Деженерис, открыто заявивший о своей гомосексуальности, поблагодарил президента: Браво, Барак Обама! И спасибо!! Рики Мартин, певец и отец близнецов, которых он воспитывает вместе со своим давним партнером Карлосом Гонсалесом, не смог удержаться от аплодисментов Обаме: Я аплодирую Бараку Обаме за его слова, о том что все геи и лесбиянки должны иметь равные с другими людьми права! Это войдет в историю! Джейн Линч, брутальный тренер из сериала "Хор", также не удержалась от похвалы: Сегодня, черт возьми, прекрасный день! Спасибо Бараку Обаме за поддержку моей семьи и многих других! А вот актриса Рейчел Эван Вудс, известная по фильму "Мартовские Иды" и заявившая в прошлом году о своей бисексуальности, смогла лишь написать краткое "Урааа!" в своем твиттере. На сегодняшний день однополые браки узаконены лишь в 8 штатах из 50 (Массачусетс, Коннектикут, Айова, Вермонт, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк,Вашингтон и Мэриленд), а также в федеральном округе Колумбия. Кстати говоря, Барак Обама в прошлом месяце заявил, что собирается выдвигать свою кандидатуру на второй срок в предстоящих президентских выборах 2012 года. Может, это всего лишь ловкий ход заручиться поддержкой гей-сообщества США?