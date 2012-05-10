Видал Сассун умер от лейкемии

Один из известнейших в мире стилистов и изобретатель "культовых" причесок прошлого века Видал Сассун скончался на 85 году жизни, - сообщает ТСН-Особливе. По информации врачей, причиной смерти стала лейкемия. Стилист умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Сассун придумал модные пышные прически 1950-х годов, а мировую известность получил после изобретения стрижки "боб", которая и сейчас пользуется огромной популярностью. Он начал свою карьеру в середине прошлого века как скромный парикмахер, а через несколько десятков лет превратил свое имя в бренд, открыв сеть салонов и запустив линейку средств по уходу за волосами.