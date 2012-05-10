Картина Бэкона продана за $44,9 млн.

Картина Фрэнсиса Бэкона «Отражение пишущего человека» (Figure Writing Reflected in Mirror) продана на аукционе Sotheby´s за 44,9 миллиона долларов Об этом сообщает «Lenta.ru», ссылаясь на Associated Press. Работа Бэкона была топ-лотом аукциона современного искусства, проведенного Sotheby´s в Нью-Йорке в среду, 9 мая. До начала торгов «Отражение пишущего человека» планировали продать за 30-40 миллионов долларов. Такую же предварительную оценку получила и «Спящая девушка» (Sleeping Girl) Роя Лихтенштейна, ушедшая, в итоге, с молотка также за 44,9 миллиона. Таким образом, «Спящая девушка» установила рекорд аукционной цены на работы Лихтенштейна. В ходе торгов также был установлен рекорд цены для работ китайского художника-диссидента Ай Вэйвэя. Его фарфоровые «Семена подсолнечника» были проданы за 782,5 тысячи долларов. Всего Ай Вэйвэй сделал 10 вариантов «Семен подсолнечника», один из которых приобрел британский музей «Тейт Модерн». Еще один топ-лот аукциона, «Двойной Элвис» работы Энди Уорхола с эстимейтом в 30-50 миллионов долларов, был продан 37 миллионов долларов. Всего в ходе аукциона современного искусства, проведенного Sotheby´s в Нью-Йорке, были проданы лоты на общую сумму в 266,6 миллиона долларов. Аналогичный аукцион, проведенный в мае прошлого году, принес Sotheby´s лишь 128 миллионов долларов. Основной конкурент Sotheby´s - аукционный дом Christie´s - провел в Нью-Йорке свои торги послевоенным и современным искусством днем ранее - 8 мая. Самым дорогим лотом аукциона Christie´s стала картина Марка Ротко «Оранжевое, красное, желтое», проданная за рекордные 86,9 миллиона долларов. Всего же в ходе торгов Christie´s реализовал лоты на общую сумму в 388,5 миллиона долларов.