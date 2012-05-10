Валуев объявил бойкот соцсети

Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев, а также писатель Сергей Минаев бойкотируют социальную сеть из-за «кощунственного» высказывания о Дне Победы ее основателя Павла Дурова Слова Дурова вызвали волну возмущения среди российских интернет-пользователей. В своем микроблоге он написал: «Народ гуляет. Еще бы — 67 лет назад Сталин отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР». В следующем сообщении основатель «ВКонтакте» объяснил, что его заставило так резко высказаться: «Мой дед прошел всю войну офицером, был дважды ранен, а затем был репрессирован своими по доносу без суда». Если Валуев деликатно назвал произошедшее «кощунством», то писатель Минаев не стал скупиться на характеристики. «Я с сегодняшнего дня закрываю все активности вконтакте. Я не хочу поддерживать мразь», — написал он в Twitter. Пользователи микроблогов стали активно продвигать хэштег #бойкотвконтакте, а также #дуровмразь.