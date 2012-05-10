Соболев восхищается своей женой Падалко

Журналист Егор Соболев очень любит свою жену телеведущую Маричку Падалко. Выяснилось, что расследования в этой многодетной семье проводит не только Егор, но и его жена: «Я захоплююся своєю Марусею, - написал он в «Фейсбуке». - Вночі вкрали половину огорожі навколо дитячого майданчика біля нашого будинку. Оскільки це той самий майданчик, де міліція хоче побудувати багатоповерхівку і повернення якого громаді увійшло в наші вимоги після захоплення кабінету голови КМДА, ми у дворі захвилювалися. Один сусід навіть висунув версію, що паркан тихенько демонтують забудовники - щоб потім вночі знести сам майданчик та почати рити котлован. (Забудовники таке можуть.) До чого тут Марічка Падалко? А вона знайшла огорожу. З'ясувала, де найближчий пункт прийому металобрухту, пішла туди і застукала уліку на місці. Усі секції. Згідно її розповіді, керівники пункту прийому засоромилися та запропонували влаштувати побиття п'янички, який туди приніс здобич. Маруся сказала його не чіпати, натомість огорожу берегти, поки домовлятимемося з ЖЕКом чи сусідами про його повторне встановлення. А я думав, що це я очолюю бюро розслідувань і займаюся громадськими справами... А, і все це вона встигла за півдня. Ну, й нагодувала трьох дітей, відвела в садочок, з'їздила на зйомки - коротше, різні жіночі дрібнички ще встигла. Я за цей час встиг видрихнутися, дати цінні вказівки журналістам «Свідомо» і сходити на мітинг до офіса Януковича. Це ж ми, чоловіки, робимо всі великі звершення на світі, правда ж?»