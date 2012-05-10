Картина кисти Ротко установила рекорд на торгах Christie's за $87 млн.

Суммарная выручка аукционного дома Christie's по итогам прошедших 8 мая 2012г. вечерних торгов "Послевоенное и современное искусство" составила 388,5 млн долл. Таким образом, аукцион стал самым успешным в истории данной категории, говорится в сообщении аукционного дома. В ходе аукциона было установлено 14 новых ценовых рекордов, включая рекорд на самое дорогое произведение послевоенного и современного искусства. С молотка ушли 95% всех выставленных на продажу лотов. Фаворитом торгов стало полотно Марка Ротко под названием "Оранжевый, красный, желтый", написанное им в 1961г. При эстимейте в 35-45 млн долл. картина была продана за рекордные для произведений художника 86,9 млн долл. Таким образом, полотно стало самым дорогим произведением послевоенного и современного искусства за всю историю торгов. {1} Картина "Оранжевый, красный, желтый" представляет собой наиболее значимое творение художника из всех, что появлялись на рынке с 2007г., а также служит ярким образцом стиля М.Ротко. Лот был продан пожелавшему остаться неназванным клиенту по телефону после семиминутной "войны ставок", начавшейся с отметки в 24 млн долл. Кроме того, за 174,9 млн долл. были распроданы работы из коллекции известного филантропа Дэвида Пинкуса, что делает ее самым дорогим частным собранием произведений послевоенного и современного искусства, отмечается в сообщении.