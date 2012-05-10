Путин отметил заслуги Жириновского медалью

Лидер российских либерал-демократов Владимир Жириновский награжден правительственной медалью Столыпина второй степени. Соответствующее распоряжение, еще будучи премьером, 4 мая подписал Владимир Путин, пишет Сегодня. 66-летний заслуженный юрист Жириновский удостоен награды "за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны", отмечается в документе, который размещен в банке нормативных и распорядительных актов правительства.