Герцогиня Кэтрин и принц Уилльям на "тайной" вечеринке

Герцогиня Кэтрин появилась на одной "тайных" помолвок в Лондоне в сногсшибательном белом платье Roland Mouret и украшенных камнями босоножках Jimmy Choo. Фото нашел блогер ylsyls. Сверкающие сережки с бриллиантами, блестящий клатч и сияющие слегка подвитые локоны дополнили образ герцогини, который надолго останется в памяти не только ее поклонников, но и ее супруга - принца Уилльяма. Именно его и сопровождала Кэтрин на вечеринку, прошедшую в одном из элитных лондонских клубов. И хотя помолвка, на которую приехали Уилл и Кейт, должна была быть "тайной", прессы собралось немало - предприимчивые хозяева клуба не могли не подзаработать на высоких гостях. Зато благодаря им, мы можем взглянуть на один из самых эффектных выходов герцогини в свет. ФОТО