Фото обнаженной Мэрилин Монро никто не купил

На аукционе Bonhams не нашлось покупателя на фотографии обнаженной Мэрилин Монро, которые были сделаны предположительно во время ее последней фотосессии в 1962 году. Предварительная оценка лота составила от 18 до 25 тысяч долларов, однако никто эту цену за снимки не предложил, рассказала представительница Bonhams. Фотографии были сделаны за полтора месяца до смерти Монро. Актрису для журнала Vogue снимал фотограф Берт Штерн, сообщает Agence France-Presse. Монро скончалась в августе 1962 года. Ее нашли мертвой в своей постели. Предполагается, что она умерла от передозировки снотворных лекарств, причем следователи подозревали, что актриса могла совершить самоубийство. Отметим, что в декабре 2008 года последняя фотосессия Монро, состоящая из 36 снимков, была продана на аукционе Christie's за $146 000. Напомним, что Мэрилин Монро выбрана символом Каннского фестиваля-2012, который пройдет в этом году с 16 по 27 мая. Таким образом организаторы отдали дань памяти актрисе в год пятидесятилетия ее смерти.