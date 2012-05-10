Саша Барон Коэн поздравил президента Франции

Скандально знаменитый актер Саша Барон Коэн поздравил победителя президентских выборов во Франции Франсуа Олланда в образе своего последнего киногероя - собирательного образа ближневосточного диктатора, "генерала Алладина", выложив в интернет 20-секундный ролик с приветственной речью, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на JSSnews. Произнося английские слова с заметным "арабским" акцентом, генерал восклицает: "Джахнун! (традиционное блюдо йеменских евреев). Это я, генерал Алладин из Вадийи. Мои поздравления Франсуа Олландезу, новому президенту карликовой страны. Но для меня единственным президентом Франции является Доминик Стросс-Кан. Ты должен был выбрать его, французский народ!" Генерал Алладин - последняя на сегодняшний день роль британского комика, несколько месяцев назад завершившего съемки в фильме "Диктатор". Картина, режиссером которой является Ларри Чарльз, выйдет на экраны кинотеатров США 16 мая. На создание собирательного образа диктатора, "рискующего жизнью ради защиты народа от демократии", Сашу Барона Коэна вдохновил любовный роман "Забиба и царь", написанный Саддамом Хусейном в 90-е годы прошлого века. Однако "генерал", придуманный актером, напоминает не только Хусейна, но и других ближневосточных и североафриканских диктаторов (в том числе Усаму бин Ладена и Муаммара Каддафи). ВИДЕО: Нынешнее поздравление Олланду - не первый случай использования Сашей образа генерала Алладина для пиар-кампании новой картины. В феврале этого года Барон Коэн появился в образе диктатора на 84-й оскаровской церемонии "Оскар": актер, окруженный суровыми телохранительницами, посыпал ковровые дорожки "прахом Ким Чен Ира". Британский комик завоевал популярность, исполнив роль Бората Сагдиева - сексиста, гомофоба и расиста в фильме "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана" принес Коэну мировую известность. За эту работу в январе 2007-го Барон Коэн получил "Золотой Глобус" как лучший комедийный актер. Позже в свет вышел еще один скандальный проект с участием Саши Барона Коэна - фильм "Бруно", где актер сыграл австрийского гомосексуалиста Бруно - ведущего fashion-шоу. В 2009 году палестинские террористы угрожали убить Коэна за насмешки над их идеологией.