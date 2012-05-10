Карла Бруни снова будет петь

Через неделю бывший президент Франции Николя Саркози и его супруга Карла Бруни покинут Елисейский дворец. Об этом пишет Стефано Монтефьори в статье, опубликованной в газете Corriere della Sera. "15 мая Николя Саркози и его жена Карла Бруни окончательно попрощаются с Елисейским дворцом. Они не слишком любили жить там, но 2 февраля 2008 года они стали законными супругами на церемонии в Зеленом салоне этого дворца. Супруги переедут в апартаменты на улице Пьер Герен, XVI округ Парижа, неподалеку от "гетто богачей", как называют Виллу Монморанси", - говорится в статье. Как сообщила пресс-секретарь Бруни, она возобновит карьеру певицы: "Карла прервала концертную деятельность по практическим соображениям, но теперь она может ее возобновить". Выход нового альбома ожидается этой осенью, сообщает издание.