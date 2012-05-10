Жизель Бундхен примерила образ островитянки

Жизель Бундхен - самая высокооплачиваемая модель последних нескольких лет, но это не повод останавливаться на достигнутом. Прекрасная бразильянка подписала еще один контракт, став "лицом" украшений David Yurman. Съемка новой рекламной кампании - осенне-зимнего сезона - проходила в Калифорнии, на пляже Малибу. Кстати, именно эти драгоценности манекенщица надевала на недавний бал Института костюма. Стилисты создали девушке столь привычный ей образ "островитянки": небрежно уложенные, будто растрепанные волосы, легкий, почти незаметный макияж, одежда в стиле casual... На снимках с бэкстейджа Жизель выглядит так, будто ее "подловили" папарацци.