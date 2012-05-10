Выполненный Уорхолом портрет Элвиса Пресли продали за $37 миллионов

Портрет американского певца Элвиса Пресли под названием «Двойной Элвис», выполненный знаменитым художником Энди Уорхолом, продали на аукционе в США за $37 миллионов На картине Уорхола легенда рока Элвис Пресли предстает в образе ковбоя. Организаторы аукциона ожидали получить за портрет от $30-50 млн. Картина другого классика поп-арта Роя Лихтенштейна «Спящая девушка» ушла с молотка за $44,8 млн. долларов, что стало рекордом для этого художника. Инсталляция китайского художника-диссидента Ай Вэйвэя «Подсолнечные семечки» продана за $782,5 тыс. долларов. Имена покупателей не сообщаются.