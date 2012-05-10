Розинская о ДТП: "Я с водителем договорилась"

Телеведущая Наталья Розинская прокомментировала второе автопроисшествие, в котором она якобы приняла участие. Напомним, блондинка на парковке телецентра якобы ударила своим «Лексусом» рядом стоящий «Фольксваген» и исчезла с места ДТП. «Я слегка поцарапала «Фольксваген» задним бампером. Это оказалось авто коллеги, мы с ним обо всем договорились. Но журналисты сняли трещину в бампере и сказали, что я скрылась. Но эта трещина была и раньше — я на бордюр неудачно наехала. А коллеге звонили неизвестные, спросили, был ли у него инцидент с Розинской, и сказали, что помогут с ней разобраться», — рассказала нам телеведущая. В НТКУ ситуацию не комментируют, пишет "Сегодня". Розинская работникам ГАИ: "Я вам устрою вырванные годы, вы козлы, пошел на х...й" «Я ничего не хотел бы комментировать, хотя слышал об этом. Розинская отстранена от работы из-за недавнего инцидента с ГАИ», — сказал нам руководитель Первого национального телеканала Егор Бенкендорф. Напоним, неделю назад Розинская устроила скандал в центре Киева с гаишниками и, судя по видео от милиции, вылила на них целый поток брани. Теперь против телеведущей могут возбудить дело за неповиновение милиции.