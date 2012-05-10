Кабаева засветилась на инуагурации Путина

Прошедшая инаугурация Владимира Путина превратилась в настоящий светский раут, на котором засветилось множество представителей шоу-бизнеса. На самой церемонии и на последовавшем после нее приеме по случаю вступления в должность президента РФ в Кремле были замечены Алина Кабаева, Мария Кожевникова, Дима Билан, Надежда Бабкина, Валерия, Григорий Лепс и другие звёзды. Прямо во время мероприятия знаменитости с удовольствием фотографировали друг друга на телефон и выкладывали снимки в Твиттер. Звезды на церемонии вели себя легкомысленно – старались перещеголять друг друга нарядами и фотографировались на память в Георгиевском зале. Так, торжественный момент посчитали нужным запечатлеть Стас Михайлов, Григорий Лепс, Трофим и Тимати, сфотографировавшиеся все вместе. Михайлов даже в Кремль явился одетым как в ресторан - расстегнул на груди рубашку и продемонстрировал толстую цепь с крестом. Тимати не стал наряжаться в классический костюм, но надел галстук-бабочку, в общем, постарался соблюсти протокол. Надежда Бабкина пришла в ярко-красном костюме, а Мария Кожевникова надела закрытое черное платье.