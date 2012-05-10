Четверо детей Олланда не будут присутствовать на его инаугурации

Четверо детей избранного президента Франции Франсуа Олланда не будут присутствовать на инаугурации их отца 15 мая в Елисейском дворце, сообщила их мать, бывшая спутница Олланда и экс-кандидат в президенты Сеголен Руаяль. Олланд, который ни в чем не хочет походить на Николя Саркози, решил не звать на церемонию своих четверых детей. Не удостоится этой чести даже старший сын Тома, который активно занимался агитацией и интернет-поддержкой предвыборной кампании кандидата-социалиста. "Мы должны создать безупречную республику. Президентом избран Франсуа Олланд, а не его семья, не его друзья и не его приятели", - сказала Руаяль в эфире телеканала Canal+. Более того - дети, по ее словам, не хотят присутствовать на церемонии. "Они считают, что это не их место. Бывают моменты семейной близости и официальные мероприятия, где нужно соблюдать протокол", - заявила экс-спутница избранного президента. Олланд становится новым президентом Франции Сама она хотела бы присутствовать на церемонии в качестве бывшего кандидата в президенты, экс-министра или председателя совета депутатов региона Пуату-Шаранта. У Сеголен Руаяль и Франсуа Олланда, которые прожили вместе 30 лет, четверо детей. Первым в 1984 году родился Тома, который стал адвокатом, в 1986 году появилась дочь Клеманс, получившая медицинское образование, в 1987 году - сын Жюльен, работающий в кинематографе, а в 1992 году родилась дочь Флора, которая учится на психолога. О распаде пары было объявлено в 2007 году, уже после выборов, на которых Руаяль уступила Саркози. Нынешней спутницей Олланда является журналистка Валери Триервейлер, на которой будущий президент также не намерен жениться. Опыт Саркози и мнения аналитиков показывают, что чрезмерная забота о личной жизни негативно влияет на политический рейтинг. В день инаугурации Саркози 16 мая 2007 года, после выборов, на которых он победил Руаяль, на церемонии присутствовала вся его семья: супруга Сесилия, две ее дочери от первого брака Жюдит и Жанна-Мария, два сына от первого брака Саркози - Пьер и Жан, и общий сын Николя и Сесилии Саркози 10-летний Луи. Уже в 2007 году Саркози развелся с Сесилией и в начале 2008 года женился на модели и певице итальянского происхождения Карле Бруни. Весной 2008 года Саркози стал самым непопулярным лидером Франции за 25 лет. Напомним, 8 мая Олланд и Саркози вместе приняли участие в торжественной церемонии, посвященной годовщине победы во Второй мировой войне.