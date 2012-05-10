Семенюк каждое утро пробегает пять километров

"Раньше бегала по два километра, а теперь каждое утро пробегаю пять. Или бегаю или езжу на велосипеде на детской площадке на Леси Украинки. Если не получается на улице, то бегаю на велотренажере дома. Вспомнила свою сельскую жизнь, как я когда-то жила и каждое утро двоих детей возила в детский сад на велосипеде. Еще отказалась от пельменей и вареников, чтобы не набирать вес. Ем больше молочных продуктов. Например, очень люблю творожную бабочку. А муж наоборот - пельмени", - отмечает похудевшая Валентина Семенюк. Между тем муж Семенюк столичный бизнесмен Виталий Самсоненко-Семенюк хотел бы видеть жену больше дома. Но бросать политику не заставляет. "Он не против, чтобы я была дома, но мы перед женитьбой договорились: он не заставляет меня бросать работу, а я не вмешиваюсь в его бизнес. На самом деле он у меня сам гладит рубашки, иногда даже и брюки. До недавнего у нас была домработница, которая помогала. А сейчас пошла нянчить своего внука. Она приходила дважды в неделю. А сейчас мы сами справляемся, хотя у нас четырехкомнатная квартира", - отмечает Семенюк. VIP-персоны и спорт: подготовка к пляжному сезону Продуктов Валентина Семенюк в Киеве не покупает. "Я за столько лет в Киеве не купила и килограмма мяса. У меня все из села. Мои родители хоть и старенькие, маме 82, отцу 83, но до сих пор держат свиней и скот. Правда уже не сажают сами картошку, потому что мы с Виталиком им подарили трактор. Он и сажает, и пашет, и полет, и копает. Я когда-то предлагала родителям забрать их в Киев, но они сказали: "Пока мы здесь у себя в доме, двигаемся, то мы живем". Отец еще до сих пор держит пасеку", - призналась Семенюк.