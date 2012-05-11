Принц Чарльз на телевидении провел прогноз погоды

Принц Чарльз провел выпуск прогноза погоды на телеканале BBC Scotland. Это произошло во время визита принца в штаб-квартиру шотландского отделения BBC в Глазго. Ведущая представила зрителям "нового члена метеорологической команды телеканала" и попросила наследника британской короны приступить к рассказу о погоде в Шотландии, пишет Лента.ру. Принц Чарльз был заметно озадачен, ведь он не знал, как работает пульт, с помощью которого ведущие переключают картинку за своей спиной. Но быстро поняв принцип работы, он начал живо зачитывать текст, меняя по ходу повествования картинку. Добравшись до места в тексте о снеге и вероятности небольших шквалов, принц воскликнул: "Кто, черт возьми, писал этот текст?". Сообщив подданным, что их ждет "холодная и влажная" погода, принц Чарльз заметил: "Слава богу, это не выходной!"