Митрополита Владимира выписали из больницы

10 мая Митрополит Киевский и всея Украины Владимир был выписан из клиники «Оберег», где он проходил лечение и реабилитацию. Состояние здоровья Блаженнейшего стабильное, позволяет ему вернуться к работе, принимать участие в церковных мероприятиях УПЦ МП, встречах, общественной жизни. Митрополит Владимир был госпитализирован 30 октября 2011 по поводу осложнений, вызванных на болезни Паркинсона, в тяжелом состоянии. Какое-то время после выписки Митрополит Владимир будет находиться под наблюдением врачей, периодически проходить следующие этапы физической реабилитации в условиях реабилитационного центра.