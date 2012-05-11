Моника Белуччи советует рожать только после 40

Одна из самых красивых женщин планеты Моника Беллуччи счастлива, что провела свою молодость так, как хотела – в любви и работе. Своего первого ребенка Моника Беллуччи родила в 39, второго – в 45 лет, и ничуть не жалеет, что «припозднилась». «Да, я не стала молодой мамой. И если бы не критический возраст, я бы повременила еще, так как не спешила взрослеть», - утверждает актриса. Моника Белуччи вышла замуж за актера Венсана Касселя в 1999 году через 5 лет после знакомства. Супруги проводили друг с другом минимум времени, так как их съемочные графики не совпадали. Каждому из актеров пресса приписывала множество романов с партнерами по площадке, но Моника и Венсан ни разу не усомнились друг в друге. Их первый ребенок, дочь Дева, появилась на свет в 2004 году. Спустя шесть лет Белуччи забеременела опять, на этот раз совершенно случайно. Пара решила оставить ребенка. Вторые роды прошли так же благополучно, как и первые. Никаких осложнений со здоровьем у Моники не было, поэтому она настоятельно рекомендует женщинам, сомневающимся в своей готовности к материнству, выждать столько времени, сколько потребуется: «До 39 лет я была не готова в корне поменять свою жизнь. Я была единственным ребенком в семье и наслаждалась всеобщим вниманием. Посвятить всю себя малышу я на тот момент не могла, но время пришло, и сейчас я чувствую себя не только желанной женщиной и любимой женой, но, в первую очередь, любящей матерью».