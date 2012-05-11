Миа Васиковска воплотила ретро-образ для Miu Miu

Лицом новой рекламной кампании Miu Miu стала актриса Миа Васиковска. Рекламное видео с участием актрисы марка придержала до весны и выпустила его только сейчас. Эта рекламная компания на этот раз не вызвала скандала, однако и спокойной ее назвать нельзя: взрыв ярких красок сразу бросается в глаза. Новая весенне-летняя коллекция Miu Miu в стиле ретро навеяна эстетикой 1950-х годов: изящные платья-футляры, камеи, украшающие серьги, цветы в волосах, яркие оттенки... Видеоролик с ретро-аксессуарами, цветными сумочками, а так же солнцезащитными очками из новой коллекции Cult Sunglasses Collection буйством красок сразу же напоминает о лете. Австралийская актриса, известная по фильмам "Алиса в стране чудес" и "Таинственный Альберт Ноббс", Миа Васиковска пришла на смену 34-летней модели Жиневье Ван Симус. До этого в рекламных кампаниях Miu Miu также участвовали Кэти Холмс, Линдси Лохан и Кирстен Данст. В прошлом сезоне 23-летнюю Васиковска заметили в первом ряду на показе коллекции Miu Miu, что сразу стало поводом считать ее новым лицом бренда. Ожидания оправдались, и теперь Миа Васиковска впервые сотрудничает с модным домом. ВИДЕО: