В Вене на аукцион выставили нижнее белье австрийского императора

В Вене на аукционе за 6 тысяч 250 евро было продано белье, которое носил император Австро-Венгрии Франц Иосиф I. Помимо предмета одежды, принадлежавшего Францу Иосифу, с молотка также ушло и белье, принадлежавшее (но ни разу не надевавшееся) его супруге императрице Екатерине. Ее белье коллекционер, имя которого не называется, купил за 3 тысячи 250 евро, сообщает Agence France-Presse. Торги были организованы домом Dorotheum, который ежегодно устраивает аукцион, где продает вещи, имеющие отношение к королевским семьям разных стран. Франц Иосиф и Екатерина стали не первыми монрашими особами, чье белье выставили на аукцион. Так, осенью 2011 года были проданы панталоны и чулки, принадлежавшие британской королеве Виктории. Шелковые панталоны Виктории продали за 9 тысяч 375 фунтов стерлингов (10,8 тысячи евро). Франц Иосиф I был первым императором Австро-Венгрии. Он правил в течение 68 лет. Он умер в 1916 году в возрасте 86 лет. Напомним, ранее на аукционвыставлялись панталоны британских королев Виктории и Елизаветы II.