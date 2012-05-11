Дженнифер Лопес представила свой новый аромат

Не успела поп-дива Дженнифер Лопес представить новый клип и выступить на American Idol с премьерой песни Dance Again, как в сети появились снимки с презентации ее свежего парфюма - Glowing by JLo. К слову, Джен - одна из немногих звезд, кто продержался в бьюти-индустрии почти 10 лет! За это время она выпустила несколько весьма успешных ароматов, и ее последнее творение - туалетная вода с цветочно-древесными нотками - обещает стать очередным парфюмерным "хитом": Glowing - очень "чистый" запах. Он именно такой, каким я его себе и представляла. Мне нравятся такие, чуть мыльные, ароматы. В нем преобладают древесные ноты. И он совсем не похож на парфюм, который я создавала 10 лет назад. Это своеобразное "перерождение". В новом аромате свежесть бергамота и мандарина перекликается с чувственным ландышем, цветком акации и сандаловым деревом. Лопес объяснила, что чуть лиловый оттенок туалетной воды связан с тем, что в ее состав входят цветки фиалки. Но что мы все о духах да о духах! Взгляните, как хороша была певица на мероприятии! Светлый костюм, каблуки, игривая прическа и счастливая улыбка - вот что с женщиной делает любовь. И успехи в бизнесе, конечно. ФОТО