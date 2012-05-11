Бережная заступилась за подругу Могилевскую

Народный депутат Ирина Бережная на своей странице в Facebook выложила фото с певицей Наташей Могилевской, сделанное в Харькове во время концерта ко Дню Победы. Снимок политик прокомментировала так: «Вчера в Харькове на концерте ко Дню Победы, подарила своей подруге Наташе Могилевской фирменную футболку с символикой Первой столицы и чемпионата «Евро-2012», и, пользуясь случаем, пригласила Наташу в Харьков на Игры». К фото сразу же последовали комментарии, в которых один из пользователей соцсети выразил свое мнение в адрес Натальи Могилевской, которое, видимо не понравилось Бережной. Она сразу же заступилась за подругу, написав следующее: «Наташа Могилевская - это талант и личность! Трудяга и профессионал с большой буквы! И, поверьте мне, преданный, искренний друг, человек с большим и добрым сердцем. Вы сначала добейтесь такого же признания, любви и уважения страны, а потом о рейтингах пишите. Рейтинг артиста - это аншлаговые концерты! К Вашему сведению, в последнем туре Наташи, только в Киеве было 2 дополнительных концерта, чтобы все желающие смогли попасть. Извините, Евгений, но после Вашего коммента в адрес моей подруги, удаляю Вас из друзей».