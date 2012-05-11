Музей Ван Гога представил новую акварель

Амстердамский Музей Ван Гога представил публике новое приобретение – акварель "Подстриженная ива", написанную голландцем в 1882 году. На сайте музея отмечается, что эта работа стала первым произведением Ван Гога, которое музей купил за последние пять лет. "Подстриженную иву", которую сам Ван Гог (в письме к своему брату Тео от 31 июля 1882 года) назвал одной из лучших своих акварелей, музей приобрел в начале 2012 года на аукционе в Лондоне. Музейщики выложили за произведение 2,05 миллиона долларов; часть средств была предоставлена спонсорами: Фондом Винсента Ван Гога, лотереей BankGiro Lottery, Ассоциацией Рембрандта и Фондом Питера Мондриаана. В Музее Ван Гога отмечают, что акварель, будучи одной из ключевых для гаагского периода художника (1882 год; тогда он впервые написал несколько масштабных работ акварелью), не только украсила коллекцию самого музея, но и национальное собрание работ голландских мастеров. На картине изображена подстриженная ива, стоящая слева от уходящей вдаль дороги, по которой идет человек. На заднем плане изображено депо железнодорожной станции Rijnspoor. С 10 мая до 10 июля 2012 года в Музее Ван Гога можно посмотреть специальную видеопрезентацию, посвященную покупке картины.