Кейт Миддлтон раскритиковали за педикюр

На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон стали участниками встречи "Клуба Тридцати", членами которого являются "самые могущественные мужчины и женщины в медиасфере", - пишет ТСН-Особливе. В отеле Claridge Кейт Миддлтон появилась в длинном платье кремового цвета от французского дизайнера Ролана Мюре. Главная "фишка" этого наряда - высокий разрез до бедра. Однако полной неожиданностью для модных критиков стало то, что "сторонница демократических туфель от LK Bennett" обула "сексуальные" босоножки Jimmy Choo Vamp ($ 730), которые открыли всему миру ее малиновый педикюр. "Кейт решила повторно надеть эти босоножки (впервые мы видели их на ней в Лос-Анджелесе в прошлом году - прим. ред.) всего через неделю после того, как дизайнер обуви Николас Кирквуд раскритиковал ее за "излишне скромны туфли" , - отмечает The Daily Mail. "Почему Кэтрин не может быть более "принцессистой''? По моему мнению, она носит чрезмерно деловую и скромную обувь. Я понимаю, что она старается быть ближе к народу, но я не знаю, зачем ей столько практически одинаковых пар LK Bennett..."- отметил Кирквуд. По его словам, герцогиня иногда позволяет себе экспериментировать с нарядами, но с обувью - никогда. Кроме того, не остался незамеченным и малиновый педикюр Кейт, который отличался от маникюра. "Такой яркий педикюр в сочетании с бесцветным маникюром - совсем не моветон. Но это очень смело для королевской особы", - отметили специалисты бьюти-индустрии. ВИДЕО: