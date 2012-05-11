Валери Триервейлер: «Я не ношу платья от кутюр»

Журналистка Валери Триервейлер (Valerie Trierweiler) на сегодняшний день стала одной из самых обсуждаемых персон в мировых СМИ. Ничего удивительного, ведь подруга нового президента Франции Франсуа Олланда (Francois Hollande) — дама неординарная. Но пока многие обсуждают статус госпожи Валери, сама она уже рассказала кое-что о своем стиле. Ведь для любой первой леди этот аспект немаловажен. В интервью The Times Триервейлер рассказала, что не слишком хорошо знакома с миром высокой моды в отличие от своей предшественницы. Напомним, Карла Бруни-Саркози (Carla Bruni- Sarkozy) до недавнего считалась одной из самых стильных первых леди. Несколькими днями ранее Триервейлер оказалась в центре неприятного инцидента. Корреспондент французского радио RTL Пьер Сальвьяк (Pierre Salviac) написал в своем Twitter: «Обращаюсь ко всем своим коллегам-женщинам: занимайтесь сексом с пользой, вдруг вам выпадет шанс стать первой леди Франции». После того как запись вызвала гневную реакцию в Интернете, Сальвьяк удалил запись и принес извинения за то, что «шуткой обидел своих коллег-женщин». «Сейчас я ношу модели из линий готовой одежды… Никогда не надевала наряды от кутюр, — пояснила Валери. — Когда меня сравнивают с Мишель Обамой, я просто не могу поверить своим ушам». Дама с улыбкой добавила, что во время предвыборной гонки сбросила как минимум 5 килограммов. Итак, вот вам и новый способ похудания. «Понимаете, в этой роли (первой леди), я чувствую себя немного некомфортно. Но думаю, я справлюсь, если мои обязанности не будут ограничены лишь выбором гардероба. Я хочу представлять Францию, блистать в красивых нарядах, но не собираюсь останавливаться только на этом». Что же, посмотрим, в каком имидже предстанет Валери на церемонии инаугурации, которая пройдет в Елисейском дворце 15 мая.