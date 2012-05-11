Cобчак отвоевала биотуалеты

Ксению Собчак уже выпустили из ОВД Восточное Дегунино, куда ее вместе с друзьями доставили 8 мая после задержания в центре Москвы. Но с тех пор скандальная ведущая никак не может успокоиться и продолжает активно принимать участие в митинге на Чистых прудах. Свое негодование Собчак выражает в Twitter, который разрывается гневными сообщениями в адрес власти и заявлениями о своей общественной позиции. А вот главной темой последнего дня стали биотуалеты, которые фирма-владелец вывезла с территории митинга, чем лишила людей элементарных удобств. Так, ведущая посвятила с десяток сообщений этому вопросу и в подробностях рассказала, как их увозили, как все недовольны по этому поводу и как она договорилась с другой фирмой, чтобы вопрос решили в пользу общества. "Ура! Мы договорились и нам привезли туалеты с другой фирмы! А еще говорят оппозиции ничего решить нельзя доверить!" – ликует Ксения. Напомним, Собчак и ее компанию задержали на Пушкинской площади во время простой прогулки 8 мая. Фривольное поведение властей, от которого пострадала сама ведущая, вдохновило Ксению на то, чтобы принять активное участие в митинге на Чистых прудах.