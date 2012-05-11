Джонни Депп заявил, что не разводится с Ванессой Паради

Джонни Депп и Ванесса Паради по очереди опровергают слухи о своем грядущем разрыве. Но таблоиды с завидным постоянством разводят и сводят пару вновь. Если в начале года Ванесса назвала ложью подобные сплетни, то теперь настала очередь Джонни. Актера задевает, что его все его комментарии остаются незамеченными, а слухи о личной жизни продолжают муссировать: Слухи не правдивы. Они совершенно не соответствуют действительности. Не имеет значения, что я говорю, ведь люди все равно верят обратному. Я не могу ничего комментировать, пока все не будет закончено. Напомним, пара вместе вот уже четырнадцать лет, Джонни и Ванесса воспитывают двоих детей - Лили Роуз и Джека Кристофера. Правда, в последнее время, супруги появляются на красных ковровых дорожках в гордом одиночестве. Так, на европейскую премьеру новой картины Тима Бартона "Мрачные тени", Депп снова пришел без Паради. Свои постоянные "семейные отлучки" Депп объясняет загруженностью. До недавнего времени актер активно занимался промо-туром фильма "Ромовый дневник", а теперь не менее рьяно представляет "Мрачные тени".