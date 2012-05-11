Итальянский модельер Валентино отмечает 80-летие

Сегодня, 11 мая, 80-летие отмечает знаменитый итальянский модельер Валентино Гаравани, чье имя у поклонников моды ассоциируется с неизменно женственными платьями и красным цветом, для которого дизайнер различал тридцать разных оттенков Торжества пройдут в кругу самых близких родственников, друзей и соратников, сообщили в прославленном доме мод. Большие празднества в связи с юбилеем должны состояться в начале июля, сообщает ИТАР-ТАСС. Сам дизайнер о своем возрасте говорить не любит и старается поддерживать себя в форме. В конце 2007 года он оставил руководство домом мод, который основал ровно полвека назад. Тем не менее Валентино, которого никто никогда не называл по фамилии, не оставляет творчества. В сентябре Нью-йоркский балет должен представить новый спектакль, костюмы к которому придумывает итальянец. А в ноябре в Лондоне планируется открытие выставки, посвященной "мастеру итальянской элегантности". Валентино родился в городке Вогера. В 17 лет он отправился в Париж, где начал свою блестящую карьеру с победы в конкурсе французской Палаты моды, которую одержал вместе с Карлом Лагерфельдом и Ив Сен-Лораном. После Валентино стал практиковаться в знаменитых парижских ателье. Несмотря на то, что во Франции талантливого модельера приняли за своего, спустя 10 лет, в 1959 году, Валентино приезжает в Рим, где через три года основывает при помощи семьи свой дом мод. Его верным соратником, взявшим на себя все проблемы, оставив Валентино пространство для творчества, становится Джанкарло Джамметти. На протяжении 12 лет их связывали близкие отношения, и даже после расставания они навсегда сохранили дружбу. В одном из интервью Валентино как-то признался, что хотел жениться. Он предлагал руку и сердце итальянской актрисе Марилу Толо, но получил отказ. Валентино ушел на пенсию Валентино всегда окружен друзьями, которые избавляют его от многих забот, позволяя "витать в облаках". Однажды модельера спросили о его отношении к событиям в Европе в 1968 году, он задумался и вспомнил: "Ах, да, это был год моей чудесной белой коллекции". Сила Валентино в том, что он совершенно не подвержен времени. Ему удается одевать Гвинет Пэлтроу также, как 40 лет назад Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор времен Клеопатры, нынешних звезд экрана Николь Кидман и Шарлиз Терон. "Его фирменный стиль - быть вне времени, он не обращает внимание на революции в моде, оставаясь верным эталону женской красоты", - говорит о своем друге Джамметти. В 2007 году в Италии широко отметили 45-летний юбилей Дома Валентино: большой выставкой в Риме, а также специальным показом документального фильма о модельере Валентино: Последний император на Венецианском кинофестивале. 4 сентября 2007 года Валентино объявил, что он полностью уйдет с мировой арены после его последнего показа в Париже. 23 января 2008 года Валентино закрыл Неделю высокой моды показом своей новой коллекции в Музее Родена. Этим он поставил точку в своей блестящей карьере модельера, которая продолжалась 45 лет. 24 января 2008 Валентино был награжден Медалью города Парижа за его работу в fashion-бизнесе города, где он получил свое образование. Валентино является кавалером французского ордена Почетного легиона и Кавалером труда в Италии. Сегодня он по-прежнему делит свою жизнь между Францией, где ему принадлежит исторический дворец под Парижем, и Италией, где в Риме во дворце Миньянелли, у площади Испании, находится Академия Валентино. Модельер обожает мопсов, и повсюду его сопровождает Молли и еще пять собак этой породы.