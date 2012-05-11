В зале суда в Брейвика бросили ботинком

Заседание суда в Осло, где рассматривается дело обвиняемого в совершении двойного теракта Андерса Брейвика, в пятницу, 11 мая, было прервано после того, как один из присутствующих, выкрикивая ругательства, метнул ботинок в подсудимого. Как предают местные СМИ, один из присутствующих в зале суда мужчин поднялся со своего места и, выкрикнув по-английски: "Ты, убийца, пошел к черту!", метнул ботинок в сидящего на скамье подсудимых Брейвика. Однако ботинок попал не в террориста, а в одного из его адвокатов. Этот поступок, по свидетельству журналистов, вызвал бурные аплодисменты. Полицейские немедленно вывели метателя ботинка из зала, после чего был объявлен перерыв. "Похоже, ботинок бросил кто-то из родственников жертв. Он прокричал "Ты, убийца, пошел к черту!". Для Брейвика не было в этом реальной опасности. Это было скорее не нападение, а проявление эмоций", - пояснила представитель группы поддержки жертв 22 июля Кристин Бьелланд. Сам Брейвик, вернувшись в зал после вынужденного перерыва, обратился к залу с просьбой не проявлять агрессию в отношении его адвокатов. "Если кто-то что-то хочет в меня бросить, делайте это, когда я вхожу в зал или выхожу из него. Не бросайте в моих защитников", - приводит слова Брейвика телекомпания ТВ-2. Ранее, в конце апреля примерно 40 тысяч норвежцев собрались у здания суда в Осло иисполнили фольклорную песнюДети радуги, которую террорист ненавидит и считает символом марксистской идеологии. Напомним, процесс над Брейвиком начался 16 апреля ипродлится до 22 июня. Он обвиняется в том, что 22 июля минувшего года устроил взрыв в правительственном квартале Осло, в результате которого погибли восемь человек, а затем расстрелял 69 человек на острове Утойя. В ходе суда Брейвик выступил с заявлением, в котором отметил, чтохотел спастиНорвегию от наступления на ее культуру и ценности. Он подчеркнул, чтоповторил бы все снова, так как им двигало добро. Также террорист заявил, что егостоит либо оправдать, либо приговорить к смерти. По словам Брейвика, онубивалтолько тех, кто "выглядел как левые". Также онизвинилсяза убийство случайных прохожих. Как сообщалось, судебно-психиатрическая комиссия, которая повторно обследовала Андерса Брейвика,пришла к выводу, что он вменяем и может нести уголовную ответственность.