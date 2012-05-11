Андрей Пежич вновь стал невестой

Мир заговорил об Андрее Пежиче после того, как он предстал в роли невесты на показе Jean Paul Gaultier. Манекенщик вновь примерил подвенечный наряд, став звездой свадебной недели моды, проходящей сейчас в Барселоне. Платье в пол, высокая укладка, легкий макияж - в этой романтической барышне непросто узнать австралийца сербского происхождения. Кажется, у него даже грудь появилась! При этом сам парень утверждает, что ему комфортно в том образе, в котором его узнали и полюбили сотни поклонников (а такие есть, не сомневайтесь!). Более того, его семья и друзья разделяют его свободные взгляды на андрогинность: Мне нравится быть тем, кем я являюсь. Если бы у меня была гора мышц, волосы повсеместно и густая борода, мне было бы куда менее комфортно. Да и денег это принесло бы куда меньше, - хочется добавить; хотя... в современном мире у бородатой женщины шансов прославиться не меньше, чем у мужчины со вторичными половыми признаками. ФОТО