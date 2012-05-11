Милла Йовович "примерила" на себя образ Мэрилин Монро

В амплуа Мэрилин Монро в разное время с успехом выступали Мадонна, Линдсей Лохан, Мишель Уильямс. Теперь пришло время Миллы Йовович. И надо сказать, американская кинозвезда с украинскими корнями выглядит очень эффектно в фотосессии, которую проводила Эллен фон Унверт. Сейчас Милла занята на съемках рекламной кампании для бренда Avon в Нью-Йорке. Как призналась знаменитость в одном из недавних интервью, ей без особого труда удается совмещать роли успешной актрисы и заботливой мамы. Недавно журналист Cover Media поинтересовался у Миллы, каково это — уничтожать зомби на съемочной площадке, а после возвращаться домой и кормить дочь обедом. Кстати, фильм "Обитель зла — 5: Возмездие" планируется представить осенью. "Я — не убийца, я — актриса, — с улыбкой пояснила звезда. — Честно, я — ненастоящий убийца. Я лишь притворяюсь". А затем добавила уже более серьезно: "Моя дочь прекрасно понимает, что я делаю. Это дитя, буквально выросшее на съемочной площадке. Она хорошо знает, что значит, когда ее папа кричит: "Мотор!". Она часто бывает со мной на съемках рекламных роликов. Однажды на съемках "Обители зла" произошел забавный случай. Не знаю, кто это придумал, но грим актерам, изображающим зомби, решили делать рядом с моим трейлером. Представьте, мы с полуторагодовалым ребенком обедаем и наблюдаем, как перед нашим окном прогуливаются зомби".