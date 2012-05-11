Брюс Уиллис впервые показал новорожденную дочь

Голливудский актер Брюс Уиллис впервые показал фото своей новорожденной дочери Мэйбл Рэй, которая появилась на свет 1 апреля 2012 года. На фото изображен сам Уиллис с ребенком на руках. Фотографом выступила мать ребенка и супруга актера, 33-летняя модель Эмма Хемминг. Она и выложила снимок в своем блоге в Twitter. Фото было сделано в Будапеште, где проходят съемки пятой части Крепкого орешка с Уиллисом в главной роли. Напомним, что девочка родилась в Лос-Анджелесе в воскресенье, 1 апреля. Ее назвали Мейбл Рэй (Mabel Ray). Ддля Хеминг это первый ребенок, для Уиллиса - четвертый. У 56-летнего актера есть три дочери от прошлого брака с актрисой Деми Мур - 23-летняя Румер Гленн, 20-летняя Скаут Ляру и 18-летняя Таллула Бэлль. Уиллис и Хеминг поженились в 2009 году, через девять лет после того как актер развелся с Деми Мур. Свадьба Уиллиса и Хеминг состоялась на британской заморской территории Теркс и Кайкос. Дети от первого брака присутствовали на второй свадьбе своего отца, и поддерживают дружеские отношения с его супругой.