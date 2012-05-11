Кристиан Лубутен выпустит коллекцию макияжа

Кристиан Лубутен заявил, что запускает собственную коллекцию макияжа и обещает, что она будет "неожиданной и необычной". Любимый звездами и не только дизайнер признается, что источником вдохновения послужил бюст Нефертити, который он увидел в одном из музеев Берлина: Это самое прекрасное, что я когда-либо видел! Я простоял перед бюстом час или около того. Нефертити - воплощение красоты, как и моя коллекция макияжа. Никаких других деталей обувных дел мастер, покрасивший подошву своей самой первой пары туфелек алым лаком для ногтей, раскрывать не спешит, лишь интригующе молчит да улыбается, предвидя, какой популярностью будут пользоваться его румяна, тени и туши.