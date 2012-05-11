Стало известно имя тайного любовника Федерико Гарсиа Лорки

11 мая 2012, 18:15

Стало известно, кто был любовником известного испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки Тайным любовником поэта Федерико Гарсиа Лорки в последние годы его жизни был испанский журналист и критик Хуан Рамирес де Лукас, пишет Lenta.ru со ссылкой на испанские СМИ. Роман под названием «Темная любовь», посвященный их отношениям, будет опубликован в Испании 22 мая. Тот факт, что у Гарсиа Лорки был любовник, которому он посвящал свои последние стихотворения, был известен, однако его имя назвали только сейчас. В книге, которую написал Мануэль Франсиско Рейна, рассказывается история отношений поэта и его любовника, которому в момент их знакомства было 17-18 лет. По мнению Рейны, именно Рамиресу де Лукасу поэт посвятил сборник «Сонеты темной любви». Рамирес де Лукас и Гарсиа Лорка встретились в Мадриде в 1934 или 1935 году. К тому моменту Гарсиа Лорка уже был широко известен, в то время как Рамирес де Лукас только приехал в столицу Испании из Альбасете, мечтая стать актером. В 1936 году любовники решили уехать в Мексику, однако для этого юноша должен был получить согласие семьи, так как на тот момент ему еще не исполнился 21 год, то есть он не достиг совершеннолетия. Чтобы получить разрешение, Рамирес де Лукас отправился в Альбасете, однако его отец, отличавшийся консервативными взглядами, отказал ему в путешествии и отправил учиться в Мадрид. Что касается Гарсиа Лорки, то он также уехал из Мадрида на родину в Гранаду в надежде скрыться от националистов. Через несколько дней после его отъезда в Испании началась гражданская война. В августе 1936 года Гарсиа Лорка был арестован и расстрелян. Хуан Рамирес Лукас, впоследствии ставший довольно известным в Испании архитектурным критиком, до конца жизни хранил дневники и письма, свидетельствовавшие о его романе с поэтом. Незадолго до смерти в 2010 году он передал эти документы своей сестре, с тем чтобы она их опубликовала. Гомосексуальность Гарсиа Лорки долгое время замалчивалась при содействии как испанского литературного истеблишмента, так и семьи поэта. Тот факт, что Гарсиа Лорка был гомосексуалистом, стал широко известен лишь в конце 1980-х годов благодаря исследованиям его биографа Йена Гибсона. Существуют теории, согласно которым Лорка был расстрелян франкистами не только за его приверженность взглядам республиканцев, но и за нетрадиционную сексуальную ориентацию.

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