Наталья Водянова снимается на Ривьере

В рамках сотрудничества с Guerlain, Наталья Водянова стала "лицом" коллекции макияжа Terra Azzura, выпущенной совместно с модным домом Emilio Pucci. В сети появились кадры с бэкстейджа рекламной кампании, на которых видно, как идет процесс подготовки к съемке: прическа, нанесение макияжа, установка света и декораций. Стоит признать, что и до ретуши и обработки фотошопом Наташа чудо как хороша! Не зря западная пресса называет ее "русалкой из России". Хотя в данном случае "ундина с Ривьеры" звучало бы уместнее!