Каладзе уходит из большого футбола

Бывший капитан грузинской сборной Каха Каладзе сказал о своем уходе из футбола. Он заканчивает свою 18-летнюю карьеру. Каладзе в связи с этим поблагодарил руководство команд «Милан» и «Дженоа». Он сказал, что в его сердце останутся самые чудесные воспоминания о времени в Италии. «Пора уступить место молодым», - отметил Каладзе, который теперь хочет заняться политикой. Напомним, что Каладзе родился в грузинском городе Самтредиа. В 1995-97 гг. он играл за тбилисское «Динамо», в 1998-2000 выступал за киевское «Динамо». С 2001 до мая 2010 года Каладзе играл за «Милан». Дважды он выигрывал Лигу чемпионов и пять раз назывался лучшим игроком Грузии. С 2010 г. играл за «Дженоа».