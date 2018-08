Глава Yahoo ушел в отставку

Генеральным директором интернет-компании Yahoo вместо ушедшего в отставку Скотта Томпсона в воскресенье назначен руководитель медиа-подразделения компании Росс Левинсон, сообщает агентство Франс Пресс. Росс Левинсон до Yahoo занимал должность президента Fox Interactive Media, работал на руководящих позициях в AltaVista, CBS Sportsline и HBO. IT-образование у него также отсутствует - Левинсон обладает лишь степенью бакалавра гуманитарных наук в области коммуникаций, полученной в The American University. Скандал, который, предположительно, стал причиной очередных кадровых перестановок в топ-менеджменте Yahoo, начался после публикации Дэниела Леба - управляющего хедж-фонда Third Point LLC, который владеет 5,8% акций Yahoo. Леб заявил со ссылкой на собственное расследование, что у Томпсона нет заявленной в его биографии ученой степени в области компьютерных технологий, на самом деле у него лишь степень бакалавра по бухгалтерии. Пресс-служба Yahoo подтвердила, что данные о степени в сфере IT в биографии Томпсона опубликованы по ошибке. Однако Леб потребовал увольнения Томпсона, заявив, что он и ранее сообщал ложную информацию о своем образовании во время работы в PayPal и компании Barclays Global Investors. Увольнения Томпсона также потребовали ряд топ-менеджеров и обычных разработчиков Yahoo, отмечает техноблог All Things Digital. Напомним, что Томпсон инициировал в Yahoo стратегию реструктуризации, согласно которой в начале апреля компания начала сокращения около 2тысяч сотрудников - примерно 14% от общей численности штата. В Yahoo рассчитывают, что сокращения позволят экономить ежегодно порядка 375 миллионов долларов. Томпсон возглавил Yahoo в начале января 2012 года. Его предшественница Кэрол Бартц была уволена в сентябре 2011 года, и до января пост главы компании оставался вакантным. Причиной увольнения Бартц, по мнению аналитиков, стала потеря доли компании на рынках интернет-поиска и рекламы, отсутствие инновационных решений и недооценка конкурентов. Компания Yahoo! Inc. была основана аспирантами Стэнфордского университета Дэвидом Фило и Джерри Янгом в январе 1994 года.