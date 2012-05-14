Активистку FEMEN будут судить за хулиганство с кубком Евро

Активистка женского движения FEMEN Юлия Ковпачик, сбросившая на землю кубок Евро-2012, предстанет перед судом по обвинению в хулиганстве. "Вчера вечером осквернительница евро-горшка была отпущена из милиции под расписку до понедельника. В понедельник в Шевченковском суде состоится суд по делу нападения на кубок по статье 173 АКУ", - говорится в сообщении представителей движения. В FEMEN отмечают, что "обстоятельства усложняются тем фактом, что Юлия Ковпачик является обвиняемой в уголовном деле за нападение на резиденцию посла Индии". Напомним, в субботу, 12 мая, во время демонстрации кубка Евро-2012 в Киеве на Майдане Независимости, Ковпачик смогла обнажить торс с нецензурной надписью ("Fuck Euro-2012") и сбросить на землю футбольный трофей. Кубок был поврежден, активистку задержали. FEMEN выступает против проведения в Украине Евро-2012, обвиняя УЕФА в пропаганде секс-туризма, в стимулировании секс-индустрии в городах проведения евро-турнира, в "спаивании и дебилизации населения".