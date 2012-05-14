Принцы Уильям и Гарри поучаствовали в соревнованиях по поло

День матери, который праздновали в Европе и США, герцогиня Кэтрин и принц Уильям встретили на свежем воздухе: монаршая чета отправилась на соревнования по поло, прихватив с собой принца Гарри и других любителей активного отдыха (фотографиями с нами поделился блогер ylsyls). Пока мужчины рассекали по полю на лошадях с клюшками наперевес, Кэтрин и другие дамы коротали время за светской беседой и наслаждались идиллическими пейзажами. Хорошему настроению гостей способствовал и четвероногий любимец Уильяма, пес Люпо: он бурно выражал свой восторг от игры и ластился ко всем окружающим. И конечно же принял участие в презентации, которая состоялась после игры!