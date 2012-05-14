Саша Пивоварова родила дочку

Модель Саша Пивоварова и ее муж Игорь Вишняков стали родителями. О событии стало известно из Twitter'а другой российской модели Марины Линчук: "У меня чудесные новости. Саша родила красивую здоровую девочку!". Пивоварова и ее муж Игорь Вишняков объявили о том, что ждут первенца, незадолго до Нового года. С тех пор никаких подробностей они не раскрывали: в отличие от многих своих коллег, модель не рассказывала, будет ли у них мальчик или девочка, где и когда произойдет счастливое событие. Разве что несколько недель назад в интернете появилось фото беременной Саши, сделанное Игорем.