Пресс-секретарь Могилева никуда не уходила от него

Виолетта Лисина опровергла информацию о том, что она больше не работает на должности пресс-секретаря премьер-министра Крыма Анатолия Могилева. "Я являюсь пресс-секретарем Могилева, я никуда не уходила. Эта информация не соответствует действительности, это клевета. Возможно, это чья-то интересная шутка", - заявила Лисина в комментарии "Украинской правде". По словам Лисиной, она обратилась в редакцию газеты "Сегодня", которая опубликовала соответствующую информацию, после чего материал был снят с сайта издания, пишет ТСН. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Лисина стала руководителем пресс-службы Крымского республиканского избирательного штаба Партии регионов в 2012 году. А на должность пресс-секретаря Могилева якобы устроили кастинг, который прошла 24-летняя Марина Руденко.