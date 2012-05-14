Дочь Рауля Кастро станцевала против гомофобии

Кубинский сексолог Мариэла Кастро (Mariela Castro), дочь президента страны Рауля и глава Национального кубинского центра сексуального воспитания (Centro Nacional de Educacion Sexual de Cuba, CENESEX), приняла 12 мая участие в гей-параде, сообщает гондурасское издание La Tribuna. Возглавляя процессию, танцующую конга (народный кубинский танец африканского происхождения) против гомофобии на улицах Гаваны, Мариэла Кастро рассказала журналистам о том, что ее отец готов поддержать права секс-меньшинств. По словам Мариэлы, Рауль Кастро "уже неоднократно заявлял" об этом, в том числе в парламенте и на VI-м съезде коммунистической партии, который состоялся в апреле 2011 года, отмечает Agence France-Presse. "Но он еще не говорил об этом публично, что, конечно, является частью его стратегии и тактики", - заметила Мариэла Кастро. Она также добавила, что не хочет оказывать давление на отца и что для нее важнее его дела, а не его слова. Рауль Кастро, по словам Мариэлы, полагает, что кубинский социализм не сможет развиваться, если в стране останутся "предубеждения" против однополых браков. Кроме того, сексолог рассказала, что отец давал ей советы о том, как и когда ей лучше представить парламенту законопроект о внесении в Семейный кодекс однополых браков. 12 мая в Гаване состоялся традиционный "День против гомофобии". В нем приняли участие более 300 человек. Как отмечает La Tribuna, временами пресса мешала процессии, так как журналисты пытались сфотографировать Мариэлу Кастро.