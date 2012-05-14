"Ньюсвик" назвал Обаму первым президентом-геем

Американский журнал "Ньюсвик" назвал Барака Обаму первым президентом-геем. Фотография главы Белого Дома с соответствующей подписью и радужным нимбом над головой размещена на обложке номера журнала за 21 мая. Фотографию обложки опубликовала в своем твиттере главный редактор "Ньюсвика" Тина Браун. Напомним, 9 мая 2012 года в эфире телеканала ABC Барак Обама впервые публично объявил о том, что поддерживает идею легализации однополых браков. Однако президент уточнил, что это его частное мнение и что законодательно этот вопрос должен решаться на уровне штатов.